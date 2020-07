شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح كليب "تيك توك" الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح النجم محمد رمضان كليب "تيك توك" وهو دويتو غنائى يجمعه ‏بالنجم الأمريكى سوبر ساكو، والذى صور بين مصر وأمريكا ويترقبها ‏عشاق محمد رمضان فى كل مكان.‏

وكان شوق‎ ‎محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بأغنيته الجديدة "تيك توك"، ‏وظهر رمضان فى صورة جديدة نشرها عبر حسابه على إنستجرام، ‏مرتديا "تيشيرت" مزينة برسومات تحمل ورقة الدولار والنار تشتعل بها، ‏صحبها بتعليق" "soon my new ‎ ثقة فى الله نجاح‎".‎

كما أعلن مؤخرًا عن الانتهاء من تصوير الكليب، قائلا: "انتهينا من ‏تصوير كليب تيك توك.. إخراج حسام الحسينى مدير تصوير وائل ‏درويش.. قريباً تيك توك.. ثقة فى الله نجاح‎".‎

‎"‎تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية ‏فى ‏بلده‎.‎‏ ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ليس الأول ‏لرمضان ‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع ‏النجم المغربى ‏سعد لمجرد فى أغنية "إنساي"، وأيضا التعاون جديد ‏سيجمعه مع نجم الرابر ‏ميتر جيمس وهو ما كان قد أعلن عنه سابقاً ‏أثناء حفلته فى المغرب ‏ديسمبر الماضي‎. ‎

وفي وقت سابق نشر الفنان محمد رمضان على صفحته الرسمية بموقع ‏إنستجرام صورتين للإعلان عن الكليب الجديد لأغنيته "تيك توك" ‏بإطلالات زاهية، إحداها ببدلة رسمية باللون الأصفر والثانية بإطلالة ‏صيفية بقميص استوائى وسروال أبيض، وفى الصورتين برزت ساعته ‏التى شغلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية‎.‎

وقدر ثمن الساعة بـ275 ألف دولار إذ ذكرت أنها ماركة باتيك فيليب ‏وهى الساعة مصنوعة بالكامل من الذهب الأبيض عيار 18 مرصعة ‏بـ903 ماسات لامعة و182 ماسة باجيت يبلغ مجموعها نحو 18.2 ‏قيراطًا‎.‎