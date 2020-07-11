شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر: جوزي مسك يافطة فى المطار عشان يطلب منى الزواج والان مع تفاصيل الخبر
- شخصية "ريهام" ضعيفة وأنا مش كدة.. وتحدثت مع طبيب نفسى قبل تجسيدها
- كنت بستخبى فى عربية وفاء عامر عشان أروح معاها التصوير
- نور الشريف صاحب فضل عليا وهو من رشحنى لـ"الدالى"
"أنا أحب الجمهور يعرف إنى منهم، وليس من كوكب آخر".. بتلك الكلمات بدأت النجمة آيتن عامر حديثها لـ"الخليج 365"، فمثلما تحدثت عن نفسها فهى بالفعل ممثلة حينما تشاهدها فى أى عمل فنى تشارك فيه تشعر كأنها قريبة منك، ولا يوجد حاجز أو مسافات بينكما، وهذا جعل نجاحها يستمر منذ بدايتها حتى الآن.
لا خلاف على موهبتها الفنية، فهى تستطيع أن تقدم الكوميدى والتراجيدى بذات الإتقان وتصدق الشخصية وتتعايش معها فى كل حالاتها، ومن خلال الحوار التالى ستقرأ وتتعرف على تفاصيل لا تعرفها فى حياة آيتن عامر الشخصية والفنية.
فى البداية.. ما هى كواليس ترشيحك لدور "ريهام" فى "فرصة تانية"؟
السيناريست محمد سيد بشير، هو من عرض علىّ الدور فى البداية كضيفة شرف 5 حلقات فقط، ثم اتصل بى المخرج مرقص عادل، ليقول لى إن هناك مسلسلا سيعرض فى رمضان، وفهمت بعد ذلك أنه ذات العمل وهو فرصة تانية، وكان من المفترض أن "ريهام" تموت فى الحلقات الأولى ثم تطور الدور إلى حلقة 17 حلقة.
شخصية "ريهام" مُركبة بعد قراءتك للشخصية.. كيف استعديتي لها؟
محمد سيد بشير ومصطفى جمال هاشم، قاما بكتابة الدور بشكل جيد جدًا، هذا بالإضافة إلى أننا تحدثنا مع طبيب نفسى لكى نعرف طبيعة الشخصية، وكيف سيكون رد فعلها فى مشاكلها خاصةً أنها مريضة فعلًا بحب "زياد".
هل دور "ريهام" كان تحديا بالنسبة لكِ؟
بالطبع، لأن كل المشاهد صعبة جدًا، وكان تحديا بينى وبين المؤلف سيد بشير، إنى أجعل الجمهور يتعاطف معها ولا يكرهها مثلما حدث مع شخصية "سماح" فى مسلسل "أيوب" بالرغم من أنها شخصية شريرة، لكن أنا مش بحب حد يكرهنى حتى لو شريرة.
هل شخصية "ريهام" فى "فرصة تانية" تشبهك؟
لا، أنا بعيدة تمامًا، أنا بالنسبة لى العلاقة انتهت، يبقى خلاص لكن ريهام ضعيفة وأنا مش بحب الضعف.
بعيدًا عن "فرصة تانية".. حدثينا عن كواليس مشاركتك فى "شقة فيصل"؟
عندما عرضت على المخرجة شيرين عادل، وافقت على الفور، لأنها تُحبنى كممثلة وأى دور ترشحنى فيه، أجسده دون تردد، هذا بالإضافة إلى كريم محمود عبد العزيز، بيضحكنى فى الحقيقة فكنت سعيدة جدًا إنى هقدم معه "شقة فيصل".
نعود لبدايتك الفنية.. كيف جاء ترشيحك لمشاركة نور الشريف فى "حضرة المتهم أبى"؟
كان زميلى أحمد جلال عبد القوى، ابن مؤلف العمل جلال عبد القوى، فقال لى إن هناك عملا ويريدون فتاة جديدة، فذهبت ونجحت فى الاختبار وشاركت فى العمل وبعد ذلك قدمت "الدالى".
زوج أختك وفاء عامر هو منتج "الدالى" هل هو من رشحك للعمل؟
لا، الذى رشحنى للعمل الفنان الراحل نور الشريف، فهور صاحب فضل على وقدمنى فى مسلسل "الدالى" وبعد أن حققت النجاح قام المنتج محمد فوزى بالتعاقد معى بعقد احتكار لمدة 5 سنوات، ثم بعد ذلك انطلقت فنيًا.
هل كنتى تحلمين أن تصبحين ممثلة؟
نعم، وأنا صغيرة كنت ألعب إنى ممثلة مع صديقتى دينا محمود، وهى تلعب دور المذيعة وهى مهنتها الحالية فى الراديو، فالحلم ظل يطاردنى إلى أن حققته.
إذا لم تكونى ممثلة.. ما هى المهنة التى ستنجحين فيها؟
لو ماكنتش ممثلة، كنت سأكون سيدة أعمال ناجحة، أو إذا كنت أعمل فى مستشفى أو مطعم كنت سأحقق النجاح أيضًا، لأن حدث الكثير فى حياتى يجعلنى حينما أتواجد فى أى مهنة أحقق نجاح.
لماذا أنتِ مُقلة فى أعمالك السينمائية؟
فى بدايتى كنت عاملة توازن لكن بعد ذلك السينما أصبح الإنتاج فيها أقل، لكن بالتأكيد أتمنى أن أقدام أعمالا فى السينما مثل التليفزيون.
بعيدًا عن الفن.. كيف بدأت قصة الحب مع زوجك؟
الموضوع لم يكن فى البداية حب من أول نظرة، أنا أعرفه من مسلسل "السبع وصايا"، ثم تقابلنا بعد ذلك فى فيلم "زنقة ستات"، وخرجنا مع مجموعة أصدقائنا وكان يُريد أن يحاسب لى لكننى رفضت، وفى اليوم التالى كان عيد ميلاده، وبالفعل ذهبت واشتريت له هدية برفيوم، وبالصدفة اكتشفت أنه النوع الذى يحبه ويستخدمه.
من الذى اعترف بحبه للآخر؟
هو قال لوفاء عامر شقيقتى قبل أن يتحدث معي، ثم فاجأنى فى المطار كنت عائدة من دبى ورأيته فى انتظارى ماسك لوحة بيديه ومكتوب عليها: تتزوجيني؟، وكنت سعيدة جدًا بالتأكيد.
هل وفاء عامر لها تأثير فى حياتك؟
طبعًا، وأنا صغيرة كنت أستخبى فى العربية الخاصة بها، حينما كانت لا تُريد أن أذهب معها فى لوكيشن العمل، وكانت تتفاجأ بى وتظل تضحك، وحتى الآن أخذ رأيها فى أى عمل فنى يُعرض عليَ.
هل برأيك وفاء عامر لا تأخذ حقها؟
نعم، لا تأخذ حقها فنيًا، لأن أى فنان مشروع ولا أحد أخذها كمشروع فنى واستثمر نجاحها.
نعود للفن مجددًا.. شاركتى برمضان فى "رجالة البيت" حدثينا عن العمل؟
أكرم وفهمى بموت فيهم، ونفسى اشتغل معاهم تانى بس عمل فنى كامل وليس كضيفة شرف فقط، والكواليس معاهم كانت ممتعة.
ما رأيك فى اعتذار أحمد فهمي للجمهور عن مستوى المسلسل؟
تعجبت كثيرًا من ذلك الأمر لأن العمل محقق نجاح وأولادى والجيران كانوا يشاهدون المسلسل وليس معنى أن هناك بعض الأشخاص لم ينل العمل إعجابهم فهذا دليل على فشل المسلسل لا، لأنه لا يوجد عمل فنى سيرضى الجميع.
فى النهاية.. ما هو الشيء الذى تحلمين به؟
الستر والصحة وراحة البال، هذا فى المقام الأول، أما فى عملى فأتمنى أن يكون هناك أفكار جديدة للمؤلفين، وشركات الإنتاج تنتج أعمال فنية تنال إعجاب واحترام الجمهور.
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