شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر: جوزي مسك يافطة فى المطار عشان يطلب منى الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - ‏دورى فى "فرصة تانية" كان تحديًا بالنسبة لى.. و‏‏"رجالة البيت" حقق نجاحا كبيرا

-‏ شخصية "ريهام" ضعيفة وأنا مش كدة.. وتحدثت مع طبيب نفسى ‏قبل تجسيدها

‏-‏ كنت بستخبى فى عربية وفاء عامر عشان أروح معاها التصوير ‏

‏-‏ نور الشريف صاحب فضل عليا وهو من رشحنى لـ"الدالى" ‏

‏"أنا أحب الجمهور يعرف إنى منهم، وليس من كوكب آخر".. بتلك ‏الكلمات بدأت النجمة آيتن عامر حديثها لـ"الخليج 365"، فمثلما تحدثت عن نفسها فهى ‏بالفعل ممثلة حينما تشاهدها فى أى عمل فنى تشارك فيه تشعر ‏كأنها قريبة منك، ولا يوجد حاجز أو مسافات بينكما، وهذا جعل ‏نجاحها يستمر منذ بدايتها حتى الآن.‏

لا خلاف على موهبتها الفنية، فهى تستطيع أن تقدم الكوميدى ‏والتراجيدى بذات الإتقان وتصدق الشخصية وتتعايش معها فى كل ‏حالاتها، ومن خلال الحوار التالى ستقرأ وتتعرف على تفاصيل لا ‏تعرفها فى حياة آيتن عامر الشخصية والفنية.‏

فى البداية.. ما هى كواليس ترشيحك لدور "ريهام" فى "فرصة ‏تانية"؟

السيناريست محمد سيد بشير، هو من عرض علىّ الدور فى البداية ‏كضيفة شرف 5 حلقات فقط، ثم اتصل بى المخرج مرقص عادل، ‏ليقول لى إن هناك مسلسلا سيعرض فى رمضان، وفهمت بعد ذلك ‏أنه ذات العمل وهو فرصة تانية، وكان من المفترض أن "ريهام" ‏تموت فى الحلقات الأولى ثم تطور الدور إلى حلقة 17 حلقة.‏

شخصية "ريهام" مُركبة بعد قراءتك للشخصية.. كيف استعديتي لها؟

محمد سيد بشير ومصطفى جمال هاشم، قاما بكتابة الدور بشكل جيد ‏جدًا، هذا بالإضافة إلى أننا تحدثنا مع طبيب نفسى لكى نعرف ‏طبيعة الشخصية، وكيف سيكون رد فعلها فى مشاكلها خاصةً أنها ‏مريضة فعلًا بحب "زياد".‏

هل دور "ريهام" كان تحديا بالنسبة لكِ؟

بالطبع، لأن كل المشاهد صعبة جدًا، وكان تحديا بينى وبين المؤلف ‏سيد بشير، إنى أجعل الجمهور يتعاطف معها ولا يكرهها مثلما حدث ‏مع شخصية "سماح" فى مسلسل "أيوب" بالرغم من أنها شخصية ‏شريرة، لكن أنا مش بحب حد يكرهنى حتى لو شريرة.‏

هل شخصية "ريهام" فى "فرصة تانية" تشبهك؟

لا، أنا بعيدة تمامًا، أنا بالنسبة لى العلاقة انتهت، يبقى خلاص لكن ‏ريهام ضعيفة وأنا مش بحب الضعف.‏

بعيدًا عن "فرصة تانية".. حدثينا عن كواليس مشاركتك فى "شقة ‏فيصل"؟

عندما عرضت على المخرجة شيرين عادل، وافقت على الفور، لأنها ‏تُحبنى كممثلة وأى دور ترشحنى فيه، أجسده دون تردد، هذا ‏بالإضافة إلى كريم محمود عبد العزيز، بيضحكنى فى الحقيقة فكنت ‏سعيدة جدًا إنى هقدم معه "شقة فيصل".‏

نعود لبدايتك الفنية.. كيف جاء ترشيحك لمشاركة نور الشريف فى ‏‏"حضرة المتهم أبى"؟

كان زميلى أحمد جلال عبد القوى، ابن مؤلف العمل جلال عبد القوى، ‏فقال لى إن هناك عملا ويريدون فتاة جديدة، فذهبت ونجحت فى ‏الاختبار وشاركت فى العمل وبعد ذلك قدمت "الدالى".‏

زوج أختك وفاء عامر هو منتج "الدالى" هل هو من رشحك للعمل؟

لا، الذى رشحنى للعمل الفنان الراحل نور الشريف، فهور صاحب ‏فضل على وقدمنى فى مسلسل "الدالى" وبعد أن حققت النجاح قام ‏المنتج محمد فوزى بالتعاقد معى بعقد احتكار لمدة 5 سنوات، ثم بعد ‏ذلك انطلقت فنيًا.‏

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هل كنتى تحلمين أن تصبحين ممثلة؟

نعم، وأنا صغيرة كنت ألعب إنى ممثلة مع صديقتى دينا محمود، ‏وهى تلعب دور المذيعة وهى مهنتها الحالية فى الراديو، فالحلم ظل ‏يطاردنى إلى أن حققته.‏

إذا لم تكونى ممثلة.. ما هى المهنة التى ستنجحين فيها؟

لو ماكنتش ممثلة، كنت سأكون سيدة أعمال ناجحة، أو إذا كنت ‏أعمل فى مستشفى أو مطعم كنت سأحقق النجاح أيضًا، لأن حدث ‏الكثير فى حياتى يجعلنى حينما أتواجد فى أى مهنة أحقق نجاح.‏

لماذا أنتِ مُقلة فى أعمالك السينمائية؟

فى بدايتى كنت عاملة توازن لكن بعد ذلك السينما أصبح الإنتاج ‏فيها أقل، لكن بالتأكيد أتمنى أن أقدام أعمالا فى السينما مثل ‏التليفزيون.‏

بعيدًا عن الفن.. كيف بدأت قصة الحب مع زوجك؟

الموضوع لم يكن فى البداية حب من أول نظرة، أنا أعرفه من ‏مسلسل "السبع وصايا"، ثم تقابلنا بعد ذلك فى فيلم "زنقة ستات"، ‏وخرجنا مع مجموعة أصدقائنا وكان يُريد أن يحاسب لى لكننى ‏رفضت، وفى اليوم التالى كان عيد ميلاده، وبالفعل ذهبت واشتريت ‏له هدية برفيوم، وبالصدفة اكتشفت أنه النوع الذى يحبه ويستخدمه.‏

من الذى اعترف بحبه للآخر؟

هو قال لوفاء عامر شقيقتى قبل أن يتحدث معي، ثم فاجأنى فى ‏المطار كنت عائدة من دبى ورأيته فى انتظارى ماسك لوحة بيديه ‏ومكتوب عليها: تتزوجيني؟، وكنت سعيدة جدًا بالتأكيد.‏

هل وفاء عامر لها تأثير فى حياتك؟ ‏

طبعًا، وأنا صغيرة كنت أستخبى فى العربية الخاصة بها، حينما ‏كانت لا تُريد أن أذهب معها فى لوكيشن العمل، وكانت تتفاجأ بى ‏وتظل تضحك، وحتى الآن أخذ رأيها فى أى عمل فنى يُعرض عليَ.

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هل برأيك وفاء عامر لا تأخذ حقها؟

نعم، لا تأخذ حقها فنيًا، لأن أى فنان مشروع ولا أحد أخذها كمشروع ‏فنى واستثمر نجاحها.‏

نعود للفن مجددًا.. شاركتى برمضان فى "رجالة البيت" حدثينا عن ‏العمل؟

أكرم وفهمى بموت فيهم، ونفسى اشتغل معاهم تانى بس عمل فنى ‏كامل وليس كضيفة شرف فقط، والكواليس معاهم كانت ممتعة.‏

ما رأيك فى اعتذار أحمد فهمي للجمهور عن مستوى المسلسل؟ ‏

تعجبت كثيرًا من ذلك الأمر لأن العمل محقق نجاح وأولادى والجيران ‏كانوا يشاهدون المسلسل وليس معنى أن هناك بعض الأشخاص لم ‏ينل العمل إعجابهم فهذا دليل على فشل المسلسل لا، لأنه لا يوجد ‏عمل فنى سيرضى الجميع.‏

فى النهاية.. ما هو الشيء الذى تحلمين به؟

الستر والصحة وراحة البال، هذا فى المقام الأول، أما فى عملى ‏فأتمنى أن يكون هناك أفكار جديدة للمؤلفين، وشركات الإنتاج تنتج ‏أعمال فنية تنال إعجاب واحترام الجمهور.‏