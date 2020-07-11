شكرا لقرائتكم خبر عن بـ4 صور على الشاطئ.. ليلى علوى تستمتع بصيفها فى العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة ليلي علوى بدأت في الاستمتاع بالصيف خلال الفترة الحالية على طريقتها الخاصة، مثلما ظهر من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر حين نشرت عبره 4 صور جديدة لها على شاطئ البحر، حيث علقت علي تلك الصور بالتأكيد على أنها اختارت هذا العام قضاء الصيف في مدينة العلمين الجديدة وكتبت: "الصيف السنة دي في مدينة العلمين الجديدة".



ليلى علوى

على جانب آخر دعت الفنانة ليلى علوى، الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس فرقة رضا، ووالد الفنانة شيرين رضا، الذى وافته المنية أمس الجمعة، متأثرصا بأمراض الشيخوخة عن عمر ناهز 90 عامًا، مؤكدة أنه قدم سينما استعراضية من الطراز الأول وأفلام ميوزيكال، كانت لها السبق فى تأسيس هذه النوعية من الفن والسينما، وقضى فيه عمره وأسس فيه لقواعد وأشكال وروح جديدة من الفنون الشعبية.

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ليلى علوى

وكتبت ليلى، عبر صفحتها على فيس بوك: "بنودع أحد أهم الفنانين فى مصر والشرق الأوسط، اللى حفر اسمه وفنه مكان ومكانة مميزة وعبر بالفنون الشعبية والرقصات الراقية المعبرة من المحلية للعالمية".

وأضافت ليلى: "محمود رضا لم يقدم فقط رقصات وتابلوهات شعبية بديعة، بل قدم سينما استعراضية من الطراز الأول وأفلام ميوزيكال، كانت لها السبق فى تأسيس النوع ده من الفن والسينما، مين ينسى غرام فى الكرنك وإجازة نص السنة واستعراضات الأقصر بلدنا وحتشبسوت ومئات العروض الرائعة الأخرى فى السينما والمسرح والفوازير كمان، كانت حياته كلها بهجة ومزيكا وسعادة وفن، قضى فيه عمره وأسس فيه لقواعد وأشكال وروح جديدة من الفنون الشعبية اللى كانت بتحكى عن بلدنا وناسنا وعاداتنا وحلاوة شمسنا وخفة ضلنا".

وتابعت ليلى: "بنعزى نفسنا ونعزى بنته الغالية العزيزة شيرين رضا، وأسرته ومحبيه وشريكة مشواره الفنى السيدة فريدة فهمى، مع السلامة ولروحك المُحبة الطيبة السلام والرحمة ولمحبيك الصبر والسلوان".