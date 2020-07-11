شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك ينضم لمسلسل " تحقيق" الذي يعرض على منصة واتش إت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سرية تامة انضم الفنان أحمد مالك لمسلسل "تحقيق" المزمع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية، ويتكتم صناع العمل عن تفاصيله، ومن المقرر البدء فى تصويره الفترة المقبلة، بعد انتهاء تعاقدات الأبطال الذين يشاركون فى بطولة المسلسل بجانب أحمد مالك خاصة وأن المسلسل يعد بطولة جماعية وينتمى لنوعية الـ 13 حلقة، ومليئ بكم كبير من نجوم الصف الأول يظهرون كضيوف شرف خلال حلقات المسلسل.



احمد مالك

ومن ناحية أخرى انضم أحمد مالك لمسلسل "نسل الأغراب" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى حيثث سبق أن مالك تعاون مع محمد سامي من قبل في مسلسل "حكاية حياة" منذ سنوات وحقق من خلاله نجاح كبير ووضعه على طريق النجومية.

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كما يشارك أحمد مالك فى فيلم "كيرة والجن" مع النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، والمقرر استئناف تصويره الأيام القليلة المقبلة، إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد وإنتاج سينرجى ويشارك فى بطولة العمل هند صبرى وروبى وأخرون من النجوم.

وكان أخر ظهور لـ أحمد مالك فى مسلسل "زى الشمس" موسم رمضان 2019، مع النجمة دينا الشربينى وريهام عبد الغفور، وسوسن بدر وأحمد السعدنى وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً للمخرج سامح عبد العزيز تأليف مريم نعوم.