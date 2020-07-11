شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لطيفة تداعب الأمواج في الساحل الشمالي على ألحان أغنيتها "أنا عشت عمرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة التونسية لطيفة، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو جديد لها من عطلتها الأخيرة التي قضتها على إحدى شواطئ الساحل الشمالي، وهي تداعب الأمواج.

ونشرت لطيفة، الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهي تداعب الأمواج وفي الخلفية اغنيتها الأخيرة أنا عشت عمري، التي طرحتها منذ خمسة أشهر، وكتبت: "أخبار أجواء الصيف معاكم أيه، مين شاف البحر ومين لسه؟".

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وكانت لطيفة، قد أعلنت منذ أيام، أنها بصدد تحقيق مفاجأة قريبًا لجمهورها ومتابعيها، من خلال تصوير فيديو كليب من أحد أغانيها التى طرحتها مؤخرًا، معربة عن حبها واشتياقها لجمهورها.

وقالت لطيفة، فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستجرام: "مفاجأة جديدة بحضرهالكم.. كليب جديد هتشوفوه قريب قوى.. بحبكم"، مشوقة جمهورها: "بقالنا كتير مصورناش فيديو كليب.. تفتكروا الكليب هيكون تونسى ولا مصرى".



