شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي خطاب تطالب بالدعاء لهيثم أحمد زكي: ياريت متنسهوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة إنجي خطاب، على تذكر الفنان الراحل هيثم احمد زكي، الذي توفي العام الماضي، أثر أزمة قلبية أودت بحياته في منزله بمنطقة الشيخ زايد.

ونشرت خطاب، صورة للراحل عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت: "ياريت متنسوش هيثم بدعوة منكم جزاكم الله خيرًا.. اللهم ارحمه واغفر له وعوضه بالجنة ونعيمها يارب".

وعلى جانب آخر، أعلنت الفنانة إنجي خطاب اعتزال التمثيل، عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، في نهاية يونيو الماضي، وكتبت: "بعد تفكير طويل أوي قررت اعتزال مهنة التمثيل قالوا عليا موهوبة بس للأسف الموهبة وحدها لا تكفى.. مع اني ضاع عمري فيه سنين دراسة بكالوريوس تمثيل وإخراج وبعدها دبلومة في الإخراج وكارنيه النقابه غير سنين اجتهاد وسعي وتعب ومرمطة وظلم ومخدتش حقي اللي استحقه للأسف الوسط ده مليش مكان فيه.. الاعتزال أكرم".

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