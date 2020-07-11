شكرا لقرائتكم خبر عن الصيف والليل وكورونا.. محمد رمضان على متن مركب فى البحر ويغني البرنس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم محمد رمضان في أحدث فيديو له عبر السوشيال ميديا، وتحديدًا من خلال حسابه على موقع فيس بوك، أثناء استمتاعه بالتجول في البحر على متن مركب يقودها، حيث ظهر أثناء غنائه أغنية البرنس وعلق على الفيديو بكتابة: "الصيف والليل والكورونا".

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وذلك قبل 4 أيام تفصل جمهور النجم محمد رمضان، عن موعدهم مع أحدث أغانيه "تيك توك"، التى من المقرر طرحها يوم 15 يوليو الجارى، والتى كشف الأسطورة عن بعض ملامحها من خلال الصور والفيديوهات التى نشرها الأيام الماضية عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى الأغنية التى يشاركه فيها سوبر ساكو.

وكشف النجم محمد رمضان، من خلال صوره ومقاطع الفيديو عن جانب من إطلالاته التى سيظهر بها خلال فيديو كليب "تيك توك" الذى ينتظره الجمهور بفارغ الصبر، وكانت إحدى مفاجآت رمضان لجمهوره خلال الأيام الماضية، إعلانه موعد طرح كليب "تيك توك"، بعدما نشر برومو للأغنية عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام، وعلق عليها بكتابة أن موعد طرحها سيكون فى الـ 15 من يوليو.

وكان محمد رمضان، قد شوق جمهوره ومتابعيه بأغنيته الجديدة "تيك توك"، المقرر طرحها قريبا، وظهر رمضان فى صورة جديدة نشرها عبر حسابه على إنستجرام، مرتديا "تيشيرت" مزينة برسومات تحمل ورقة الدولار والنار تشتعل بها، صحبها بتعليق: "soon my new – ثقة فى الله نجاح".

كما أعلن مؤخرا عن الانتهاء من تصوير الكليب، قائلا: "انتهينا من تصوير كليب تيك توك.. إخراج حسام الحسينى مدير تصوير وائل درويش.. قريباً تيك توك.. ثقة فى الله نجاح"، وفى وقت سابق نشر الفنان محمد رمضان على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام صورتين للإعلان عن الكليب الجديد لأغنيته "تيك توك" بإطلالات زاهية، إحداها ببدلة رسمية باللون الأصفر والثانية بإطلالة صيفية بقميص استوائى وسروال أبيض، وفى الصورتين برزت ساعته التى شغلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.