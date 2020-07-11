شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد صلاح حسني تهنئه بعيد ميلاده برسالة غزل وأحضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت إسراء جلال، زوجة الفنان أحمد صلاح حسنى، على تهنئته بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم السبت، على طريقتها الخاصة، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهرت زوجة الفنان أحمد صلاح حسني، في الصورة التي نشرتها وهي تحتضنه، وكتبت "عيد ميلاد سعيد يا حبيب قلبي"، لتتوالي التعليقات من عدد كبير للنجوم والمشاهير لتهنئته بعيد ميلاده، وكانت من أوائل التعليقات النجمة حلا شيحة.





وفى تصريحات سابقة للفنان أحمد صلاح حسنى، قال: "إن الإجابة النموذجية التي يجيبها الرجل لزوجته إذا سألته "هل أنا تخنت؟"، هو: لا، مضيفًا: "أهم حاجة في الست تفضل عارفة إنها حلوة".

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وأضاف خلال لقائه ببرنامج "راجل و2 ستات"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانة هيدى كرم: "الراجل يبقى غبى جدا لو حسست الست بتاعته إنها مش حلوة".





وعلقت الفنانة هيدى كرم:"لو شفت مراتك تخنت أو بتسألك هل هي تخنت ولا لا؟ وأنا بسأل السؤال دا ليه للراجل؟، ما أنا عارفة إني تخنت، وهو لو قالى تخنتى أتضايق لأن مفيش ست تحب تسمع إنها تخنت، ولو قالى متخنتيش يبقى مش واخد باله منى ولا لاحظ إنى تخنت".

وردت الإعلامية شريهان أبو الحسن: "الست عارفة إنها تخنت وبتطلع على الميزان 20 مرة وبتعرف إنها تخنت من هدومها، لكن السؤال دا هدفه إن حتى لو تخنتى برضو قمر في عينه".