شكرا لقرائتكم خبر عن نور إيهاب حفيدة محمود رضا تنعي جدها: جدي وعم أمي أرجو الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة الشابة نور إيهاب حفيدة محمود رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، على نعى جدها من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام حيث نشرت صورتها وعلقت عليها بكتابة: "جدي وعم أمي محمود رضا.. ربنا يرحمه ويغفر له يارب.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجو الدعاء".



نور ايهاب على انستجرام

وكان محمود رضا قد توفى ظهر أمس عن عمر يناهز 90 عامًا بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، والتى أكدت أنها لن تعلن عن مكان دفن الراحل، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، والعزاء مقتصر على الأهل فقط.

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محمود رضا واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات.



نور ايهاب

وحرص العديد من النجوم والنجمات على نعي مؤسس أشهر فرقة فى تاريخ مصر للفنون الشعبية وتقديم العزاء لابنته من خلال حساباتهم على مواقع السوشيال ميديا طوال الساعات الماضية.