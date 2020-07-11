شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل بين أصالة وعاصي الحلاني بسبب صورة مر عليها 14 سنة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صداقة كبيرة ومشوار فني طويل يجمع الفنانة أصالة والفنان عاصي الحلاني، مثلما ظهر في علاقتهما عبر تويتر مؤخرًا بعدما بدأ الحلاني بنشر صورة مر عليها 14 عاما تجمعه بعدد كبير من النجوم منهم وليد توفيق، والراحل وديع الصافي، وأصالة ودينا حايك.

الفنانة أصالة بدورها استعادت ذكريات الصورة وردت على تويتر أيضًا على الفنان عاصى الحلاني بتمنيها رؤيته في أقرب فرصة وتضع يدها على كتفه مثلما يظهر في الصورة الذى نشرها، مؤكدة أنها تعتبره من الغاليين عندها.

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ليرد عاصى بكتابة: حبيبة قلبي بتشرفينا ونحنا اشتقنالك.. مهما طال البعد الحيب بالقلب بيطلوا وأنت من الحبايب والغوالي".