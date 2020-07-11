شكرا لقرائتكم خبر عن نجل أميتاب باتشان يعلن إصابته بفيروس كورونا.. واحتجازه بالمستشفى مع والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمى أبهيشيك باتشان، إصابته بفيروس كورونا، بعد إعلان والده أسطورة الهند النجم العالمى أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" حيث كتب خلال تدوينة له: "في وقت سابق من اليوم، أصبت أنا ووالدي بإيجابية للإصابة بـ COVID 19 لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا، أطلب من الجميع أن يبقى هادئًا وليس الذعر. شكرًا لك.





كان أسطورة الفن الهندية أميتاب باتشان، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونقله لأحد المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والخضوع للعزل الصحي.

وكتب النجم الهندي، صاحب الـ77 عامًا، بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، ليعلن إصابته بالفيروس المتفشي في جميع أنحاء العالم، وقال: "أظهرت نتائج اختبار كوفيد اليوم، إيجابية التحليل، انتقلت إلى المستشفى، وخضع أفراد الأسرة وجميع المخالطين لاختبارات، وفى انتظار النتائج، كل من كان على مقربة منى خلال الـ 10 أيام الماضية يرجى أن يخضع للاختبار".

ويعيش أميتاب باتشان في مومباي، التي كانت واحدة من أكثر المدن تضررًا من أمراض الجهاز التنفسي القاتلة في الهند، مسجلة 91.745 حالة و5224 حالة وفاة حتى الآن، في المرتبة الثانية بعد دلهي.

الممثل الأسطوري في وحدة عزل الجهاز التنفسي في مستشفى Nanavati في مومباي. وقال الأطباء لـ موقع NDTV إنه يستجيب بشكل جيد للعلاج

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وقال وزير الصحة في ولاية ماهاراشترا راجيش توب لـ NDTV "إنه لا يعانى من أعراض قاسية والحالة مستقرة".

وخضع أفراد أسرة أميتاب تشان والموظفين المقربين منه، وكل من خالطه على مدار الـ10 أيام الأخيرة للفحوصات.

وتمنى الآلاف من محبي النجم الشفاء له وكتب المخرج كونال كوهلي: "اعتني بنفسك.. أحبك.. في انتظار تغريدة عندما تقول إنك بخير وتعود إلى المنزل".

وكتبت الممثلة ديفيا دوتا: "أتمنى لك الشفاء العاجل يا سيدي! ستكون بخير تمامًا!".

فى السياق ذاته، صلى العديد من القادة السياسيين من أجل شفائه العاجل وتمنى له صحة جيدة. وأثنى أولئك الذين تمنوا له رئيس وزراء ماهاراشترا السابق ديفيندرا فادنافيس ، ونائبة شيف سينا ​​بريانكا تشاتورفيدي، وزعيمة الكونجرس جيوتيراديتيا سينديا، ورئيس وزراء ماديا براديش شيفراج سينغ شوهان.