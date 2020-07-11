صور| ليلى علوي تنشر صورًا من عطلتها الصيفية بالعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ليلى علوي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ليلى في الصور بإطلالة صيفية من أمام البحر في مدينة العلمين الجديدة، وعلقت: "الصيف السنة دي في مدينة العلمين الجديدة".

يُذكر أن ليلى علوي تنتظر طرح فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" إخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته زينة وأحمد حاتم.