صور| ليلى علوي تنشر صورًا من عطلتها الصيفية بالعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة ليلى علوي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت ليلى في الصور بإطلالة صيفية من أمام البحر في مدينة العلمين الجديدة، وعلقت: "الصيف السنة دي في مدينة العلمين الجديدة".
يُذكر أن ليلى علوي تنتظر طرح فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" إخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته زينة وأحمد حاتم.
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