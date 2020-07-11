زوجة أحمد صلاح حسني تهنئه بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت إسراء جلال، زوجة الفنان أحمد صلاح حسني على تهنئته بعيد ميلاده، الموافق اليوم 11 يوليو الجاري.
ونشرت إسراء صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وانت طيب حبيب قلبي".
أحمد صلاح حسني وإسراء جلال احتفلا بعقد قرانهما في 17 أغسطس 2017.
يذكر أن أحمد صلاح حسني شارك في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل "الفتوة"، الذي عرض على شاشة تليفزيون الحياة وحقق نجاحا كبيرا.
مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، رياض الخولي، أحمد صلاح حسني، مي عمر، أحمد خليل، نجلاء بدر، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.
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