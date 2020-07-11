مارس 3 مهن ولديه ابنة واحدة ولهذا اعتزل كرة القدم.. معلومات عن أحمد صاح حسني في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

يحتفل اليوم السبت، الفنان أحمد صلاح حسني، بعيد ميلاده الـ ٤١، إذ أنه من مواليد ١١ يوليو ١٩٧٩.

ونرصد لكم أبرز معلومات عن أحمد صلاح حسني، في التقرير التالي :

_ عرفه الجمهور كلاعب كرة قدم، ثم ملحن، ليتجه بعدها إلى التمثيل، ليمارس ٣ مهن مختلفة في حياته العملية.

_ بدأ حياته كلاعب كرة قدم بالنادي الأهلي، وتدرج بين صفوف الفريق منذ طفولته إلى شبابه ولعب ضمن المنتخب المصري.

_ خاض تجربة الاحتراف، فلعب لأندية بالدوري الألماني والسويسري والتركي والصيني، واكتفى بما حققه في كرة القدم عام 2008.

_ إتجه للتلحين الموسيقي، ولحن لكبار نجوم الغناء منهم: عمرو دياب ومحمد حماقي.

_ شارك كممثل في عدد من الأعمال التليفزيونية، منها: "شربات لوز، تحت الأرض، السيدة الأولى، كلام على ورق، أنا عشقت، حكايتي"، والسينمائية منها "الخلية" و"خط الموت".

_ قال في تصريحات سابقة، إن حلم دخوله عالم الفن كان دائما يسيطر عليه.

_ زوجته تدعي إسراء جلال، واحتفل بزواجه في أغسطس ٢٠١٧.

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_ لديه ابنة تدعى"جيدا".

_ تعد زوجته واحدة من أبرز مدربي الزومبا بمصر.

_ تعاقد مؤخرا على مسلسل نسل الأغراب، ليخوض به سباق رمضان ٢٠٢١ .

_ خاض أول بطولة مطلقة في الدراما بمسلسل "ختم النمر" العام الحالي.

_ توفيت والدته في ٢٧ مارس ٢٠١٩، بمستشفى السلام الدولي بالمعادي.

_ كشف لمصراوي، في حوار سابق، عن سبب اعتزاله كرة القدم، قائلاً : "شعرت أن المتعة الخاصة بكرة القدم، إنتهت بالنسبة لي، ووجدت نفسي لن أستطيع العطاء في الملعب أكثر من ذلك، ولم أحب أن أتأخر أكثر على الدخول إلى مجال التمثيل والموسيقى، فمن المهم أن يعرف الإنسان متى يأخذ القرار في الوقت الذي يشعر به، لا الوقت الذي يراه له الناس".

_ قال في تصريحات تليفزيونية، إنه تزوج بعد قصة حب جمعت بينهما، وكانت خالية من الدراما، ووصف زوجته بأنها رياضية جدًا وأنه كذلك، وأن هذا شيء مهم جدًا؛ لأن الرياضة تمنع الطاقة السلبية بين الأزواج، وأنه تزوج وهو كبير في السن بعض الشيء، لأن الشاب في العشرينات يكون تركيزه منصبًا على الرحلات والخروجات، وفي سن الثلاثين يكون أكثر عقلًا، وأن زوجته تفهمت طبيعة عمله جيدًا".

_ حقق نجاحا كبيرا بشخصية عزمي أبو شديد التي قدمها بمسلسل الفتوة الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وتقاسم فيه البطولة مع الفنان ياسر جلال .