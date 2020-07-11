فيديو| محمد رمضان يغني "كورونا فيروس" أثناء قيادته اليخت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر "رمضان" في الفيديو وهو يغني أغنية كورونا أثناء قيادته لأحد اليخوت البحرية، خلال الاستمتاع بعطلته الصيفية في الساحل الشمالي. Advertisements وعلق رمضان على الفيديو: "الصيف والليل، الكورونا، الله يحفظنا ويحفظكم". كليب "كورونا فيروس" من إخراج محمد سامي، الذي سبق وأخرج لـ"رمضان" كليب "رايحين نسهر". ويستعد محمد رمضان لطرح كليبه الجديد "تيك توك" خلال الفترة المقبلة، ويصور مشاهده الخاصة بالكليب في مصر، بينما يصور ساكو مشاهده في أمريكا.

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