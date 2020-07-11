تعليق طريف من أحمد حلمي على مشهد من "ظرف طارق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان أحمد حلمي تعليقا طريفًا على "الطموح"، من خلال مشهد من فيلم "ظرف طارق".

ونشر "حلمي" مشهدًا من الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "وأنا بجري ورا طموحاتي".

فيلم "ظرف طارق" بطولة أحمد حلمي، نور، مجدي كامل، خالد الصاوي، ميس حمدان، تأليف محمد فضل، ومن إخراج وائل إحسان.

كان آخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، بيومي فؤاد، حسن حسني، خالد الصاوي، إنعام سالوسة، انتصار، عبدالرحمن أبو زهرة، سامي مغاوري، ولطفي لبيب، محمود الليثي.