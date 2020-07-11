أحمد آدم يكشف أخر تفاصيل فيلم "صابر وراضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



قال الفنان أحمد آدم، إنه استأنف تصوير فيلمه الجديد "صابر وراضي" مطلع شهر يوليو الجاري، بالتزامن مع رفع الحظر، لافتًا إلى أن أزمة فيروس كورونا تسببت في تأجيل تصوير العمل لمدة ثلاثة شهور تقريبًا.

وأوضح أحمد آدم، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أن قصة الفيلم تدور في إطار إنساني كوميدي، حيث تدور الأحداث ما بين شخصين أحدهما مالتي ملياردير، وآخر يعمل سائق لدى الرجل الغني، وتجمعهما العديد من الأحداث الكوميدية الإنسانية.

وأضاف أن الفيلم يعمل على إعادة القيم الحميدة بشكل غير مباشر، لاسيما قيم الصبر والرضا، لافتًا إلى أن الفيلم لن يُطرح في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، كونه سيزال في مرحلة التصوير.

فيلم "صابر وراضي" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين ودينا فؤاد وآخرين.