محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
كشف النجم أبهيشيك باتشان نجل النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان منذ قليل، عن ظهور نتيجة تحليل كورونا الخاص به، بعد إعلان والده اليوم عن إصابته.
وأكد أبهيشيك إيجابية التحليل، معلنًا إصابته بكورونا.
وغرد أبهيشيك، منذ قليل عبر حسابه على تويتر: "في وقت سابق من اليوم أصيبت أنا ووالدي بفيروس كوورنا بعد أن جاءت التحاليل إيجابية، وقد انتقلنا إلى أحد المستشفيات بالفعل، وتم إبلاغ جميع السلطات بذلك، كما تم إجراء اختبارات للعائلة وموظفينا، وأطلب من الجميع أن يبقوا هادئين غير مذعورين، شكرًا جزيلا".
وكان النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان "77 عامًا"، كان قد أعلن منذ ساعة تقريبًا عن إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه تم نقله إلى أحد المستشفيات للعلاج.
يذكر أن أبهيشيك باتشان متزوج من النجمة الهندية الكبيرة إيشوريا راي ولديهما طفلة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد دقائق من إصابة والده.. نجل أميتاب باتشان يعلن إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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