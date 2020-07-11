مي مسحال تواصل تصدر جوجل بعد وفاتها بجلطة

واصلت المنتجة مي مسحال، تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، في مصر والوطن العربي، وذلك بعد أن توفت متأثرة بإصابتها بجلطة أمس الجمعة.

ونعت الفنانة نيللى كريم، المنتجة الفلسطينية مي مسحال، وقالت عبر حسابها على موقع انستجرام: " البقاء لله في المنتجة والكاتبة والصديقة وعشرة عمري و منتجة أول أعمالي "سحر العيون" "غبي منة في" "أخر الدنيا" " فتح عنيك" "أحلام الفتى الطائش مي مسحال ".

وأضافت نيللي: "خبر حزين جدًا جدًا قدمت نجوم كتير شباب لأول مرة ما كانتش بتخاف تغامر كان أول فيلم بطولة ليا دور كابر اللي قدمتني بي لجمهور السينما ولحد الان من الأفلام اللى يعتز بها جدًا جدًا و كان أول فيلم كتبته نهي العمروسي.

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وكان أول إخراج لأمير رمسيس "أخر الدنيا"، وأول بطولة للنجم يوسف الشريف، وأول فيلم بطولة رامز جلال "أحلام الفتي الطائش".

وأول إخراج فيلم "فتح عنيك " للمخرج عثمان ابو لبن و ناس كتير جدا اديت ليهم فرصة في ناس استمرت وفي ناس اعتزلت بس كانت ست شجاعة و مش بتخاف تقدم ناس جديدة بطريقة مميزة الله يرحمك يا مي".

يذكر أن المنتجة مى مسحال لها فيلم جار تصويره والذى يحمل اسم "30 مارس" من بطولة أحمد الفيشاوى، ودينا الشربينى، وياسمين رئيس، وخالد الصاوى.