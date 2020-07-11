رانيا يوسف تواصل تصدر جوجل بتهديدات التحرش

واصلت الفنانة رانيا يوسف، تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، في مصر والوطن العربي، وذلك بعد أن كشفت تلقيها تهديدات من جانب المتحرشين بها لفظياً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت رانيا أن هذا حدث بسبب فضحها لهم ونشرها صور المتحرشين.

هذا وتواصل الفنانة المصرية رانيا يوسف، حملتها ضد التحرش في مصر، حيث أثارت جدلاً واسعاً على منصات السوشيال ميديا بعد نشرها صور المتحرشين بها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي

"تويتر" الجمعة، وكتبت "تم الاكتفاء بنشر الصور والأسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة لما تحتويه من ألفاظ خادشة".

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وأكدت رانيا أنها ستواصل فضحها للمتحرشين، والأشخاص الذين يسيئون لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أنها ستتقدم ببلاغ رسمي ضد الأشخاص الذين قامت بنشر صورهم،

بعد أن تحرشوا من خلال الرسائل.

وأكدت رانيا يوسف في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، أنها لن تصمت على ما يحدث لها من جانب هؤلاء المتحرشين، مبينة أنها ستفضح أمرهم بنشر صور 5 متحرشين يوميًا، كون رسائلهم تحمل الكثير من الإهانة والتحرش.

وأعربت عن اندهاشها من حالة الأخلاق التي وصل إليها البعض، لافتة إلى أنها تحدثت في ذات الأمر سابقا ولم يلتفت لحديثها أحد.

وتابعت أنها تجمع حاليا جميع التفاصيل الخاصة بجميع المتحرشين للجوء إلى القضاء وتقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة، مطالبة جميع الفتيات بعدم السماح لأي مخلوق بأن يتحرش بهن.