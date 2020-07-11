صور .. صفية العمري تحيي ذكرى رحيل عمر الشريف

أحيث النجمة القديرة صفية العمري ذكرى رحيل النجم الكبير عمر الشريف، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت صفية بعض الصور لعمر الشريف، وصرحت قائلة: الذكري الخامسة للفنان العالمي عمر الشريف، استمتعت بالعمل معه في فيلم المواطن مصري الذي حصد العديد من الجوائز منها جائزة

أحسن فيلم من المركز الكاثوليكي المصرى عام ١٩٩٢ و جائزة مهرجان الفيلم الدولي بموسكو.

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يذكر أن فيلم المواطن المصري من تأليف يوسف القعيد، وإخراج صلاح أبو

سيف، وبطولة كلٍ من عمر الشريف، عزت العلايلي، صفية العمري، عبدالله محمود، حسن حسني، إنعام سالوسة، المنتصر بالله، حنان شوقي، أشرف عبدالباقي، مجدي صبحي، خالد النبوي، محمد السبع، رشدي المهدي، أبو الفتوح عمارة، نعيم عيسى، شفيق الشايب، فاروق سعودي، محمد بسيوني، سامي نعيم عيسى، بيير سيوفي، محمد أبو العلا، سمير رستم، محمد أبو حشيش، مطاوع عويس، سلوى محمد أحمد، إلهام عبدالفتاح، حسين الشريف، لولا محمد، عزت المشد، يونان امين، محمد طرابيك.