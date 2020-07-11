غداً.. طرح أغنية "عدى الكلام" لسعد لمجرد

يستعد الفنان سعد لمجرد لطرح أولى أغنياته باللهجة المصرية بعنوان "عدى الكلام"، وذلك على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:توما، وهي أول تعاون مصري

لسعد مع كبار شعراء وملحني الأغنية المصرية .

ومن المقرر ان تطرح الأغنية غداً الأحد، حيث كان من المفترض طرحها بتاريخ 5 يوليو ،

لكن تم تأجيلها بسبب وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي.

يذكر أن آخر إصدارات سعد الفنية كانت من خلال أغنية "آسف حبيبي" مع فريق فناير، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغت أكثر من 50 مليون مشاهدة، وشاركه الغناء الفريق الغنائي الشهير "فناير".

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