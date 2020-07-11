تراند اليوم : إتفرج بالصور .. خطأ لم يلاحظه أحد في فيلم عندليب الدقي

مر نحو 13 عاما على عرض فيلم “عندليب الدقي” لمحمد هنيدي الذي يعد واحدا من أهم الأفلام الكوميدية خلال السنوات الأخيرة.

الفيلم ضم العديد من النجوم مثل محمد هنيدي وعمرو عبد الجليل وثريا ابراهيم وعلاء مرسي وداود حسين وغيرهم، وعلى الرغم من أن الفيلم حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه عام 2007 لكن هذا لم يمنع وجود بعض الهفوات التي ربما تفقد المشاهدين المتعة المطلوبة.

ويكمن هذا الخطأ في أحد المشاهد التي يستقل فيها “فواز” محمد هنيدي سيارته البيضاء وحينها يظهر أحد حراس الأمن وهو يفتح له الباب بينما يظهر شخص آخر عندما يغلق الباب.

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تدور أحداث الفيلم حول “فوزي” محمد هنيدي شاب مكافح يرغب في أن يصبح مطربا مشهورا ، ولكن حظه العاثر يقف أمامه ، يكتشف فجأة أن له شقيقا توءما “فواز” ثري خليجي يعيش في دبي ، وبعد وفاة والدته يقرر السفر إلى دبي ليقابله ، ويطلب مساعدته في تحقيق حلمه ، لكن “فواز” يرفض الاعتراف به ، وتتوالى الأحداث بعد ذلك ، فيمرض “فواز” ، ويضطر “فوزي” أن يحل محله حتى يسير أعماله ولا يلاحظ أحد شيئًا