تراند اليوم : فيلم وثائقي يكشف الحقيقة الكاملة حول قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

كشفت وسائل إعلام لبنانية عن الفيلم الوثائقى “الرواية الكاملة”، والذى سيعرض على منصة “شاهد نت” فى 16 يوليو الحالى ضمن إطار التحقيقات الوثائقية التى أجريت فى قضية اقتحام فيلا الفنانة نانسى عجرم.

فيلم “الرواية الكاملة” يروى تفاصيل قضية اقتحام فيلا الفنانة نانسى عجرم وزوجها فادى الهاشم والقتيل السورى محمد الموسى.

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ويتضمن الفيلم الوثائقى الرواية الكاملة لقصة هزت المجتمع اللبنانى والعربى، وتحولت إلى قضية رأى عام شغلت الإعلام والناس، وبقيت مفتوحة على احتمالات وتساؤلات كبيرة دون أجوبة حاسمة.

ويكشف الفيلم الوثائقى بعض الصور والفيديوهات بجانب الفيديو الذى قامت بتسجيله الفنانة نانسى عجرم لتروى فيه تفاصيل القضية من البداية إلى النهاية.

ومنذ الإعلان عن هذا الفيلم، خرجت العديد من التساؤلات حول هل يمكن أن يشهد هذا الفيلم تصريحات من فادى الهاشم، زوج نانسى عجرم، يتحدث فيه لأول مرة عن القضية أم لا.