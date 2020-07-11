تراند اليوم : زوجة ويل سميث تعترف بخيانته مع مغني راب .. كده ببساطة وبالفيديو

ضجة كبيرة جدا أحدثتها الفنانة الأمريكية جادا بينكيت سميث، زوجها الممثل العالمي الشهير ويل سميث وذلك بعد إعلان خيانتها له مع مغني الراب أوجست السينا.

وتعهدت جادا بكشف الحقيقة والادعاءات المتفجرة حول علاقتها السابقة، مؤكدة بأنها خانت سميث عندما كانت على علاقة مع مغني الراب السينا.

وكشفت جادا بينكيت، أن علاقتها مع أوجست السينا حدثت أثناء انفصالها عن سميث قبل حوالي أربع سنوات ونصف، مضيفة خلال حديثها إلى زوجها ويل سميث، في برنامجها الحواري Red Table Talk: “كنا قد انفصلنا، ومع مرور الوقت، دخلت في علاقة مع أوجست”.

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وبررت جادا بينكيت فعلتها بأنه لم يخطر في بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا ، وقالت : “كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية”.

وأكدت بينكيت البالغة من العمر 48 عامًا، أن علاقتها مع أوجست السينا انتهت، وأنها لم تتحدث إليه منذ سنوات، وأنها تصالحت مع ويل سميث ووصلا الآن إلى الحب غير المشروط، مضيفة: “لقد حاولت أنا وويل بكل ما في وسعنا الابتعاد عن بعضنا البعض فقط لإدراك أن ذلك لم يكن ممكنًا”.

ورد ويل سميث على تصريحات زوجته، إنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان سيتحدث مع بينكيت مرة أخرى بعد انفصالهما، لكنه ذكرها خلال اللقاء بالتزامهما، حيث قال لها: “لقد أخبرتك في السنة الأولى التي تزوجنا فيها، أنني أستطيع أن أحبك من خلال أي شيء”.