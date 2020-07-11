عقد قران مذيعة MBC غادة مصلي

شاركت السعودية غادة مصلي مذيعة قناة mbc فرحتها مع متابعيها بعقد قرانها، فنشرت صوراً من خاصية "ستوريز" على انستقرام، وظهرت فيها مع عريسها وهما ينظران لبعضهما البعض برومانسية، ولقطة أخرى أثناء وضعه للخاتم في إصبعها، إلى جانب صورة ليديهما بعد ارتدائهما لخاتم الزواج.



وحرصت الإعلامية السعودية غادة مصلي أن تشارك محبيها لحظات من عقد قرانها، فنشرت فيديو قصير لها وهي تصور من نافذة منزلها لحظة وصول العريس وأهله، ومقطع آخر وهي تتزين أمام المرآة.

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وأطلت العروس غادة مصلي بفستان ناعم من اللون الفوشيا المنقط بالكامل بالأسود، ويأتي التصميم من عند الخصر بطبقات بالعرض والطول من ذات القماش.