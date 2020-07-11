- 1/3
- 2/3
- 3/3
شاركت السعودية غادة مصلي مذيعة قناة mbc فرحتها مع متابعيها بعقد قرانها، فنشرت صوراً من خاصية "ستوريز" على انستقرام، وظهرت فيها مع عريسها وهما ينظران لبعضهما البعض برومانسية، ولقطة أخرى أثناء وضعه للخاتم في إصبعها، إلى جانب صورة ليديهما بعد ارتدائهما لخاتم الزواج.
وحرصت الإعلامية السعودية غادة مصلي أن تشارك محبيها لحظات من عقد قرانها، فنشرت فيديو قصير لها وهي تصور من نافذة منزلها لحظة وصول العريس وأهله، ومقطع آخر وهي تتزين أمام المرآة.
وأطلت العروس غادة مصلي بفستان ناعم من اللون الفوشيا المنقط بالكامل بالأسود، ويأتي التصميم من عند الخصر بطبقات بالعرض والطول من ذات القماش.
كانت هذه تفاصيل خبر عقد قران مذيعة MBC غادة مصلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.