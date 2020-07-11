فن ومشاهير

أول رد من احمد الفيشاوي بعد ظهور ابن آخر يرفض الاعتراف به

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يبدو أن لينا أحمد الفيشاوي ستكون سبباً في الكثير من الأزمات لوالدها خلال الفترة المقبلة، فبعد أن دخلت معه في أزمات وصلت لساحات القضاء، وأعلنت بأنها قاطعته، ولم تعد على تواصل معه، ظهرت منذ أيام في صورة لها وبجانبها طفل ألماني، أكدت أن هذا الطفل هو شقيقها من والدها، وأنها التقته قبل عام تقريباً.

 

 

 

 

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وسرعان ما حرصت محامية أحمد الفيشاوي على الرد على ما قالته لينا أحمد الفيشاوي، وقالت المحامية سناء لحظي في أحد البرامج المهتمة بأخبار الفن: «أنا كمحامية، المفروض أي محامي قبل ما يتكلم ويقول أي تصريح يدرس الورق مرة واتنين وتلاتة، أنا لغاية دلوقتي مفيش أي ورق مطروح أمام المحكمة، هي أخبار بتتقال على السوشيال ميديا والقنوات الفضائية، معرفش أساس صحتها فين».

وأضافت: «الولد دا كان فين؟ وشهادة ميلاده باسم مين؟ ووالدته معها ورق رسمي ولا لأ؟ كل دا منعرفش عنه حاجة ومنقدرش نقول حاجة إلا من خلال ورق، وحتى الآن مفيش قضية رسمي اترفعت!».

يشار إلى أن آخر إطلالات الفنان أحمد الفيشاوي كانت مع زوجته ووالدته والفنان محمود حميدة، الذي كان في زيارة لهم إلى منزلهم.

 

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