محمود العسيلي يفاجئ الجمهور ويغني «من البلكونة»

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أحيا الفنان محمود العسيلي، أمس، أولى حفلاته الأونلاين على جميع منصات التواصل الاجتماعي، ويعتبر الحفل الأول ضمن مجموعة حفلات من البلكونة، التي يتم بثها «أونلاين» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر الحفل في شكل مبهر، من ناحية الديكورات والإضاءة، التي تم تصميمها على شكل البلكونة، التي من المقرر أن يقف عليها العديد من نجوم الغناء خلال الفترة القادمة.
وقد قام بتنظيمها أحمد غانم «هاي ويف»، وقام عسيلي بغناء العديد من أشهر أغانيه، التي تفاعل معها العديد من محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شهدت نسب مشاهدة عالية من ناحية التعليقات والمشاركات من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ومجموعة حفلات في البلكونة تكون عبارة عن ٨ حفلات، تقدم للجمهور «أونلاين»، يشارك فيها عدد كبير من نجوم الغناء.
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