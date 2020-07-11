- 1/2
- 2/2
فاجأ المخرج مجدي الهواري أصدقاءه ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديو والصور إنستقرام بصورة مع ابنته على أحد الشواطئ، وعلَّق على الصورة وقال «أنا وقلبي على البحر»، وتفاعل الكثيرون بالصورة وأشادوا بجمال ابنته، وعلَّق بعضهم بأنها أجمل من والدتها الفنانة غادة عادل.
وكان المخرج مجدي الهاوري، عاش حالة من الحزن الشديد خلال الأيام الماضية بعد رحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي والتي نعاها قائلاً: «يا أغلى الناس صورك مع كل الناس دليل حب من كل الناس. الله يرحمك بدعاء كل الناس».
وأيضاً قبلها بأسابيع قليلة كانت الصدمة الأكبر بالنسبة له وهي رحيل الفنان حسن حسني الذي كان يعتبره ضلعاً أساسياً في كافة أعماله الفنية، وحرص الهواري على نعيه.
وكان آخر أعمال المخرج والمنتج مجدي الهواري مسرحية علاءالدين التي قام ببطلوتها الفنان أحمد عز.
اقرئي ايضا : تسجيل نادر لعبد المنعم مدبولي يفتح قلبه لزوجته.. ماذا قال لها؟
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة غادة عادل تخطف الأنظار من والدتها ومعلقون «أجمل من ماما بكتير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.