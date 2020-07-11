ابنة غادة عادل تخطف الأنظار من والدتها ومعلقون «أجمل من ماما بكتير»

فاجأ المخرج مجدي الهواري أصدقاءه ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديو والصور إنستقرام بصورة مع ابنته على أحد الشواطئ، وعلَّق على الصورة وقال «أنا وقلبي على البحر»، وتفاعل الكثيرون بالصورة وأشادوا بجمال ابنته، وعلَّق بعضهم بأنها أجمل من والدتها الفنانة غادة عادل.

وكان المخرج مجدي الهاوري، عاش حالة من الحزن الشديد خلال الأيام الماضية بعد رحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي والتي نعاها قائلاً: «يا أغلى الناس صورك مع كل الناس دليل حب من كل الناس. الله يرحمك بدعاء كل الناس».

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وأيضاً قبلها بأسابيع قليلة كانت الصدمة الأكبر بالنسبة له وهي رحيل الفنان حسن حسني الذي كان يعتبره ضلعاً أساسياً في كافة أعماله الفنية، وحرص الهواري على نعيه.

وكان آخر أعمال المخرج والمنتج مجدي الهواري مسرحية علاءالدين التي قام ببطلوتها الفنان أحمد عز.

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