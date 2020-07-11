تعليق طريف من احمد حلمي بعد تعرضه لحادث على يد نجله

شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره ومحبيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستقرام بصورة ظهر من خلالها وقد تعرَّض لحادث طريف على يد أحد أبنائه، حيث ظهر بالصورة ومصوب تجاه نظارته الطبية أحد أسهم المسدسات التي يلعب بها الأطفال، وعلَّق حلمي على الصورة وقال «ليه كده يابني».

Advertisements

وعاش حلمي الفترة الماضية حالة من الحزن الشديد، حيث فقد الفنانة رجاء الجداوي منذ أيام وحرص على نعيها قائلاً: «يا رب ارحمها برحمتك واغفر لها وأدخلها فسيح جناتك.. يا رب صبر أسرتها وأهلها وأصدقاءها وحبايبها وكل إللي يعرفها.. معرفتها كانت كنز كبير وفراقها حزن أكبر.. وداعاً يا أطيب وأحن ست كانت تملك أكبر قلب».

كما فقد أيضاً تميمة نجاحه الفنان حسن حسني والذي نعاه قائلاً: «الفنان العظيم حسن حسني كان بمثابة الأخ إللي مابيرفضش لحد طلب والأستاذ إللي بيحب تلاميذه وخايف على مصلحتهم وعايز يشوفهم أفضل منه.. كان الصديق الوفي الجدع والأب إللي بيحب الخير لاولاده وجايز أكتر من نفسه.. الله يرحمه كان بيحترم الصغير قبل الكبير.. حقيقي في ناس بتروح للي خالقها وبيفارقونا، لكن سيرتهم بتفضل خالده وعايشه معانا ومع أجيال تانيه بعدنا.. هتوحشنا يا عم حسن أوي.. في الجنه ونعيمها يا رب».

اقرئي ايضا : تسجيل نادر لعبد المنعم مدبولي يفتح قلبه لزوجته.. ماذا قال لها؟