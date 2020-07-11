يختلف طول مشاهير العالم العربي بين طويل وقصير القامة، لكن الكثير من الجمهور يختفي عن باله الحقيقة وراء الطول الحقيقي للنجوم العرب. اللافت أنّ الفنانين يحرصون دوماً على إخفاء طولهم الحقيقي. وهذا ما تفعله بعض النجمات العرب لإخفاء طولهن من خلال انتعال حذاء عال وفستان طويل. إلا أنّ قصر القامة لا يُعتبر معيباً، فالنجوم ملحم زين وراشد الماجد وعبد المجيد عبدالله يعتبرون من بين النجوم الأقصر بالرغم من شعبيتهم الكبيرة. اقرئي أيضاً: بالصور: هؤلاء النجوم لديهم توأم سيصدمكم! هنا نعرض بالأرقام والصور أقصر المشاهير العرب قامةً: محمد هنيدي يبلغ 160 سم Advertisements عبد المجيد عبد الله يبلغ أقل من 160 سم ملحم زين يبلغ أقصر من 160 سم راشد الماجد يبلغ أقصر من 160 سم أحمد حلمي يبلغ 166 سم اقرئي أيضاً: بالصور: تعرفوا على شقيقات النجوم العرب الجميلات! بالصور: أبناء المشاهير البكر .. جمال وجاذبية لا يقاومان! بالصور: هؤلاء النجوم لديهم توأم سيصدمكم!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور وأرقام تكشف أقصر نجوم العالم العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.