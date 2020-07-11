بالصور: علاقات صداقة تجمع هؤلاء المشاهير بأزواجهم السابقين

تسيطر المشاكل والخلافات على معظم حالات الطلاق، وتنتهي بعضها في أقسام الشرطة والمحاكم أحياناً، خاصةً بين المشاهير الذين يتراشقون التهم.

لكن بعضهم يقرر كسر قاعدة الخلافات والحفاظ على الصداقة رغم الطلاق، سواء كان بين الطرفين أبناء أم لا.

ونلاحظ أن الوسط الفني مليء بقصص الطلاق والمشاكل بين الأزواج، لكن النجمين فاروق الفيشاوي وسمية الألفي قررا الحفاظ على صداقتهما بالرغم من الطلاق الذي وقع بينهما، والصور دليل على صداقتهما الثمينة.

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أيضاً النجمين عمرو دياب وشيرين رضا بقيا صديقين بسبب أولادهما، كذلك النجمين أمل عرفة وعبد المنعم عمايري الذين صدما الوسط الفني بطلاقهما بعد زواج استمر سنين أنجبا خلاله ثلاثة أولاد، لكنهما لا يزالا صديقين بالرغم من انفصالهما.

شاهدوا الصور التي تظهر صداقة المشاهير بالرغم من الطلاق.

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