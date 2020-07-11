بالصور: معجبات النجوم العرب.. أصبحن زوجاتهم في المستقبل!

لعب النصيب دوره في جمع هؤلاء النجوم العرب بسيدات كن من معجباتهم في السابق ليصبحن زوجاتهم في المستقبل.

مفارقة غريبة وحظ كبير رافق هؤلاء السيدات اللواتي حسدن على ارتباطهن بأهم النجوم العرب الذين عاشوا معهم أجمل قصص الحب ولم يفكروا إطلاقاً بأنهم سيعثرون على نصفهم الآخر بسهولة وحظ كبيرين، وهو من خلال لقاءات مفاجئة وغير مخطط لها مع معجباتهم.

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النجم السوري باسل خياط تزوج بمعجبته ناهد بعد أن جمعهما عدة لقاءات ووقع في غرامها، والنجم محمد حماقي التقى بزوجته نهلة القدسي في معرض داخل فيللا عائلتها ووقتها تحرك قلبه نحوها وتزوجها.

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أما زوجة محمد رمضان نسرين كشفت عن أنها كانت من أكبر معجباته قبل الزواج، كذلك فعلت جيهان زوجة هشام عباس فكانت إحدى معجباته والتقت به لأول مرة في إحدى حفلاته.

تابعوا الصور لـ النجوم العرب اللذين تزوجوا من معجباتهم.

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