فن ومشاهير

أميتاب باتشان يعلن إصابته بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 11 يوليه 2020

أعلن الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان اليوم السبت إصابته بفيروس كورونا. وذكرت شبكة "تلفزيون ان دي تي في " الهندية أنه جرى نقل اميتاب إلى المستشفى.

 

وكتب أميتاب / 77 عاما/ منشورا على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، قال فيه "ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، وجرى نقلي للمستشفى.. أسرتي والعاملين لدي يخضعون للفحوصات، وفي انتظار النتائج".

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وأضاف: "كل من تعامل معي خلال الـ10 أيام الماضية يجب أن يذهب لإجراء فحص فيروس كورونا".

 

ويشار إلى أن أميتاب يعيش في مدينة مومباي، إحدى أكثر المدن الهندية تضررا من فيروس كورونا، حيث سجلت 91745 حالة إصابة و 5244 حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.

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