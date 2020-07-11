شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لـ الصحة الهندية عن أميتاب باتشان بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال وزير الصحة في ولاية ماهاراشترا راجيش توب لـ NDTV "إن أميتاب باتشان لا يعانى من أعراض قاسية والحالة مستقرة". وخضع أفراد أسرة أميتا باتشان والموظفون المقربون منه، وكل من خالطه على مدار الـ10 أيام الأخيرة للفحوصات، ومن المقرر الإعلان عنها عقب ظهورها. وتمني الآلاف من محبي النجم الشفاء له وكتب المخرج كونال كوهلي: "اعتني بنفسك.. أحبك.. في انتظار تغريدة عندما تقول أنك بخير وتعود إلى المنزل". وكتبت الممثلة ديفيا دوتا: "أتمنى لك الشفاء العاجل يا سيدي! ستكون بخير تمامًا!". فى السياق ذاته، صلى العديد من القادة السياسيين من أجل شفائه العاجل وتمنى له صحة جيدة. وأثنى أولئك الذين تمنوا له رئيس وزراء ماهاراشترا السابق ديفيندرا فادنافيس، ونائبة شيف سينا ​​بريانكا تشاتورفيدي، وزعيمة الكونجرس جيوتيراديتيا سينديا، ورئيس وزراء ماديا براديش شيفراج سينغ شوهان.

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وكتب النجم الهندي، صاحب الـ77 عاما، بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، ليعلن إصابته بالفيروس المتفشي في جميع أنحاء العالم، وقال: "أظهرت نتائج اختبار كوفيد اليوم، إيجابية التحليل، انتقلت إلى المستشفى، وخضع أفراد الأسرة وجميع المخالطين لاختبارات، وفى انتظار النتائج، كل من كان على مقربة منى خلال الـ 10 أيام الماضية يرجى أن يخضع للاختبار".

ويعيش أميتاب باتشان في مومباي ، التي كانت واحدة من أكثر المدن تضرراً من أمراض الجهاز التنفسي القاتلة في الهند ، مسجلة 91،745 حالة و 5224 حالة وفاة حتى الآن ، في المرتبة الثانية بعد دلهي.

الممثل الأسطوري في وحدة عزل الجهاز التنفسي في مستشفى Nanavati في مومباي. قال الأطباء لـ موقع NDTV إنه يستجيب بشكل جيد للعلاج.