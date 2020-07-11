شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم حكاية شيرى عادل من "بنت الناس" لـ" أمر شخصى" فى مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صناع مسلسل "إلا أنا" بتغيير اسم حكاية "بنت الناس" التى تقوم ببطولتها الفنانة شيرى عادل لـ"أمر شخصى" وهو الاسم النهائى للحدوتة، ومن المقرر أن تبدأ شيرى تصوير مشاهدها نهاية الشهر الجارى، بعد انتهاء تعاقدات الأبطال الذين يشاركونها فى الحكاية، ويقوم بإخراجها المخرج محمود كامل، ومن تأليف عمر عبدالحميد، وتدور أحداثه، في قالب درامي اجتماعي حول قصة حدثت بالفعل تتحدث عن التسامح.

حكاية "أمر شخصى"، هي الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض أول حكايتين بعنوان "بنات موسى" وسنين وعدت"، بينما انطلق هذا الأسبوع تصوير الحكاية الثالثة من العمل بعنوان "أمل حياتي" بطولة الممثلة حنان مطاوع فى منطقة المهندسين دون بطلة العمل ومن المقرر أن تبدأ حنان تصوير مشاهدها الأيام الحالية فى ديكورها الخاص بالمسلسل.

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مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

وكان آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "السهام المارقة" الذي تم عرضه لأول مرة في شهر رمضان 2018 على قناة أبو ظبي، وشارك في بطولته شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودي هشام فقيه والعراقي كامل إبراهيم وإخراج محمود كامل.