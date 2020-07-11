راغب علامة: هذه رسالتي للشعب السعودي ولمجموعة MBC

قررت شبكة قنوات MBC الاذاعية بث أرشيف السوبرستار راغب علامة، حيث تم أطلاق مهرجان “مودك راغب” في بث متواصل وبدون توقف لأروع أغانيه عبر “مود أف أم”.

وقبل انطلاق المهرجان، أطل راغب علامة عبر “بانوراما أف أم” متحدثًا عن علاقته مع مجموعة “ام بي سي”، حيث أكد أن هذه العلاقة كانت منذ لحظة ولادة المحطة والتي شهدت على ولادته الفنية أيضاً، هذه المجموعة اعتبرها راغب بيته وهي تعتبره ابن هذه المجموعة الناجحة والهادفة التي أسعدت ملايين البشر منذ ان انطلق الشيخ الوليد الابراهيم بهذه الفكرة المميزة والجبارة وبدعم السعودية التي آمنت بالاعلام والانتشار والفن والموسيقى وآمنت بكل مظاهر الحياة الحضارية، كانت MBC السباقة ومنارة مضيئة على العالم العربي ومنذ الثمانينيات وحتى اليوم هما في تعاون دائم كامل مع بعضهما.

وعن مشواره الفني الطويل، أكد السوبرستار أن في كل مرحلة بحياته الفنية لديه ذكريات مميزة خاصة أنه أول فنّان عربي قام بتنفيذ فيديو كليب وهو “قلبي عشقها”، وبعدها أصبح الكليب ضرورة عند الفنانين. وشدد أنه لم يكن يهتم بمظهره بوقتها، لافتاً الى أنه لا يهمه في أن يكون سبّاقاً بقدر ما يهمّه اسعاد الناس.

Advertisements

ورداً على سؤال أي أغنية عزيزة على قلبه، قال “قلبي عشقها”، و “يا ريت فيّ خبيها”.

وعن رسالته إلى الجمهور السعودي، أشار السوبرستار أن كلمة أحبكم قليلة جداً على ما يشعر به تجاه هذا الجمهور الذوّاق والمحب والكبير والمهم. وشدد ان الجمهور السعودي يواكبه منذ سنوات طويلة ويحب لبنان جداً كما كل الدول العربية تحب لبنان وسعادته لا توصف عندما وقف على المسرح مرتين في جدة والرياض، مشدداً أن السعودية بالنسبة له أم وأخ وأب، وهي مملكة الخير، واعداً الجمهور بلقاء قريب بعد أزمة كورونا خاصة بعد هذا الانفتاح العظيم والهائل والقوي الذي حصل بإرادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان الذين اسعدوا الجمهور السعودية بهذا الانفتاح.

وعن جديده، أكد ان هناك الكثير من الأغنيات الجديدة في جع، لكنه بانتظار ان يصبح الوضع أفضل.