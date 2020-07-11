زوجة ويل سميث تفجر مفاجأة وتعترف بخيانتها له

اعترفت النجمة جادا بينكيت زوجة النجم ويل سميث أنها كانت على علاقة غرامية مع المغني أوجست السينا قبل حوالي أربع سنوات.

وكشفت جادا أن صداقتها تطورت مع أوجست قبل حوالي أربع سنوات، في الوقت الذي شهدت علاقتها مع زوجها خلافات قوية وابتعدا عن بعضهما وقررا الانفصال.

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وأكدت جادا انها دخلت في علاقة غرامية مع أوجست لأنها كانت تشعر بألم شديد ولم يخطر على بالها أن العلاقة مع زوجها ستتحسن ويتصالحان ويعودان الى بعضهما. مشددة في الوقت نفسه إن علاقتها مع أوجست إنتهت ولم تتحدث اليه منذ سنوات.

وقرر كل من ويل وجادا التحدث في الموضوع بعدما نفيا مزاعم أوجست، وهي أن ويل أعطاه مباركة علي علاقته مع جادا، واكدا إن زواجهما هو بمثابة “شراكة حياة”، وانهما مضطران للتحدث الخليج 365 بسبب الكثير من الإشاعات التي تلاحقهما.

وكانت تصريحات المغني الأميركي أوجست أنتوني إلسينا قد أثارت الجدل بعدما اعترف خلال لقاء تلفزيوني بأنه على علاقة عاطفية مع جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل ويل سميث.