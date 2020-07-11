أميتاب باتشان يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد ونقله للمستشفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اسطورة الفن الهندية أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونقله لأحد المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والخضوع للعزل الصحي. وكتب النجم الهندي، صاحب الـ77 عاما، بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، ليعلن إصابته بالفيروس المتفشي في جميع أنحاء العالم، وقال: "أظهرت نتائج اختبار كوفيد اليوم، إيجابية التحليل، انتقلت إلى المستشفى، وخضع أفراد الأسرة وجميع المخالطين لاختبارات، وفى انتظار النتائج، كل من كان على مقربة منى خلال الـ 10 أيام الماضية يرجى أن يخضع للاختبار".

أميتاب باتشان على فيس بوك

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