شكرا لقرائتكم خبر عن ابن ديفيد بيكهام يعلن خطوبته على "نيكولا بيلتز".. ويعلق: "أنا أسعد رجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت فيكتوريا بيكهام ابنها بروكلين بيكهام على خطوبته مع الممثلة الامريكية نيكولا بيلتز، حيث تبادلا الطرفين الكلمات والصور الرومانسية، موضحا أنه وافقت على الزواج منه بعد طرح سؤاله عليها.

وكتبت فيكتوريا بيكهام، والدة بوركلين بيكهام ووهو الأبن الاكبر للاعب البريطاني ديفيد بيكهام عبر حسابها بموقع انستجرام:"الأخبار الأكثر إثارة، يسعدنا أن يتزوج بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز، نتمنى لهما الحب وسعادة دائمة ، نحبكم كثيرا".





وكان أعلن بروكلين بيكهام البالغ من العمر 21 عامًا عبر حسابه بموقع انستجرام، أنه طرح السؤال في أواخر يونيو الماضى ، حيث نشر صورة رومانسية لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، ويمكن رؤية الممثلة البالغة من العمر 25 عامًا ترتدى خاتما.

وقال بروكلين بيكهام :"قبل أسبوعين طلبت منها الزواج فقالت نعم أنا أسعد رجل في العالم، أعدك بأن أكون أفضل زوج وأفضل أب في يوم من الأيام أحبك حبيبي".

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وردت نيكولا بيلتز، قائلة:" لقد جعلتني أسعد فتاة في العالم. لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتي بجانبك، حبك هو أغلى هدية، أحبك كثيراً يا عزيزي وأشكرك بشدة على هذه الصورة ".