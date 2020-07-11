شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى ينفى امتلاك أنعام سالوسة أى حسابات على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان نبيل الحلفاوي امتلاك الفنانة أنعام سالوسة أية حسابات على موقع تويتر، حيث كتب عبر حسابه الرسمي تغريدة أشار فيها إلى أحد الحسابات الذى يحمل اسم أنعام سالوسة، وقال: "حساب مزيف أنعام سالوسة ليس لها أكونت على تويتر أساسا".

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وكان الفنان نبيل الحلفاوى أحيا مؤخراً الذكرى السابعة لرحيل الغزال الأسمر إبراهيم يوسف، نجم وقائد نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل عن دنيانا يوم 11 يوليو 2013، إثر أزمة قلبية، مؤكدا أنه كان من القائمة التى حازت حب الجميع على اختلاف انتماءاتهم، بموهبته المقترنة بالخلق الرفيع.

وكتب الحلفاوى عبر حسابه على تويتر: "رحمه الله.. كان من القائمة التى حازت حب الجميع على اختلاف انتماءاتهم، بموهبته المقترنة بالخلق الرفيع، كان ودودا بشوشا تستريح لمجرد رؤيته".

كما نعى الفنان نبيل الحلفاوى، بالأمس، الفنان محمود رضا، مؤسس فرقة رضا، والد الفنانة شيرين رضا، الذى وافته المنية اليوم الجمعة، متأثرا بأمراض الشيخوخة عن عمر ناهز 90 عاما.

وكتب الفنان نبيل الحلفاوى، عبر حسابه بموقع تويتر: "رحل عن دنيانا أحد أهم علامات الفن الرفيع في زمن مضى وأحد صانعي البهجة والمتعة الفنية وأحد الرموز المضيئة للقوة الناعمة المصرية والذى طالما شرفنا أمام العالم بعروض الفرقة التي شارك في تأسيسها (فرقة رضا للفنون الشعبية) وداعا محمود رضا رحمه الله وخالص العزاء لأسرته وتلاميذه ومحبيه".