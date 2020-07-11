شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات.. صورة تجمع عاصى الحلانى ووديع الصافى ووليد توفيق وأصالة ودينا حايك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الفنان الكبير عاصى الحلانى على مشاركة جمهوره بكل ما هو جديد لديه، ونشاطاته الفنية، بل وروتين حياته، كما يحرص على المشاركة أيضا بصور قديمة من دولاب الذكريات.

ونشر عاصى صورة قديمة، تم التقاطها من 14 سنة، مع الفنانين الراحل وديع الصافى، والفنان وليد توفيق، والفنانات أصالة ودينا حايك، عبر تويتر، وعلق: "من 14 سنة كان اللقاء في ناس فلوا وفي ناس ضلوا وعمرو البعد ما بيلغي الوفاء وال بالقلب عالبىال بيضلوا صورة من الذكريات الجميل".



عاصى الحلانى

ومن جهة أخرى شارك النجم اللبناني عاصى الحلاني جمهوره بفيديو من احتفال أسرته له بعيد الأب، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، في منزله بمزرعته الخاصة، معلقا على الفيديو قائلا: "أحلى عيد مع حبايب قلبي".

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وفى سياق آخر جمعت صورة عائلية قديمة، النجم عاصى الحلانى بزوجته كوليت بولس وأولاده ماريتا ودانا والوليد، تعود إلى عدة سنوات مضت، مؤكدا أنهم زينة الحياة الدنيا.

ونشر الحلانى الصورة العائلية عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "المال والبنون زينة الحياة الدنيا.. صورة من الذكريات الجميلة مع الحبايب".

وكان النجم اللبنانى عاصى الحلانى، أحيا عيد الأب برسالة مؤثرة إلى والده المتوفى، أكد فيها عن اشتياقه وحنينه إليه، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

ونشر الحلانى عبر حسابه على تويتر، صورة قديمة وهو يقبل يد والده، صحبها بتعليق: "أبى.. أردت أن أكتب عنك فارتعشت يداى كيف أصفك وماذا أقول عنك، ارتجف قلبى.. ففيه من المشاعر لو بحت بها لملأت الأرض اشتياق وحنين، هل أخبرك كم أشتاق إليك؟.. أم أخبرك عن حنينى لرؤية عينيك أم أخبرك عن لهفة أذنى لسماع صوتك وهيبتك وطيفك الذى لا يفارقنى ابداً.. رحمك الله وأسكنك فسيح جنانه".

من ناحية أخرى، انتهى الحلانى من تصوير ثانى أغنيات ألبومه الجديد "رجعتينى لبدايتى"، والأغنية من كلمات عبير أبو إسماعيل، ألحان حسان عيسى، إخراج أحمد المنجد، ومن المقرر أن يتم طرحها فى الأيام المقبلة على القنوات الفضائية.