شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الثقافة السينمائية يستأنف نشاطه بعد توقف أكثر من 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، أنشطة السينما وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يوليو الجارى، فى ضوء توجيهات وزيرة الثقافة بعودة الأنشطة الثقافية والفنية لقطاعات الوزارة المختلفة.

وصرح الناقد مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية بأنه فى ضوء توجيهات وزيرة الثقافة بعودة الأنشطة الثقافية والفنية لقطاعات الوزارة المختلفة، نبدأ أول العروض يوم الأربعاء بفيلم "قبل زحمة الصيف" للمخرج الراحل محمد خان، وهو من بطولة هنا شيحة، ماجد الكدوانى، أحمد داود، هانى المتناوى، يذكر أن الفيلم شارك في مهرجان دبى السينمائى وهو آخر أعمال الراحل محمد خان.

Advertisements

يقام عرض الفيلم في تمام الساعة السابعة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف بوسط البلد، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية بضرورة ارتداء "الكمامة" داخل المركز والالتزام بالمرور من بوابة التعقيم وقياس الحرارة واستقبال 25% من الطاقة الاستيعابية بقاعة السينما والالتزام بالجلوس داخل الأماكن المسموح بها داخل قاعة السينما فقط.