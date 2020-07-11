شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الثقافة السينمائية يستأنف نشاطه بعد توقف أكثر من 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، أنشطة السينما وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يوليو الجارى، فى ضوء توجيهات وزيرة الثقافة بعودة الأنشطة الثقافية والفنية لقطاعات الوزارة المختلفة.
وصرح الناقد مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية بأنه فى ضوء توجيهات وزيرة الثقافة بعودة الأنشطة الثقافية والفنية لقطاعات الوزارة المختلفة، نبدأ أول العروض يوم الأربعاء بفيلم "قبل زحمة الصيف" للمخرج الراحل محمد خان، وهو من بطولة هنا شيحة، ماجد الكدوانى، أحمد داود، هانى المتناوى، يذكر أن الفيلم شارك في مهرجان دبى السينمائى وهو آخر أعمال الراحل محمد خان.
يقام عرض الفيلم في تمام الساعة السابعة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف بوسط البلد، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية بضرورة ارتداء "الكمامة" داخل المركز والالتزام بالمرور من بوابة التعقيم وقياس الحرارة واستقبال 25% من الطاقة الاستيعابية بقاعة السينما والالتزام بالجلوس داخل الأماكن المسموح بها داخل قاعة السينما فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الثقافة السينمائية يستأنف نشاطه بعد توقف أكثر من 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.