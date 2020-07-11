شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمد بلحجام.. المغرب تودع "الكريمي" عن عمر يناهز 59 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت المغرب، السبت، الفنان الكوميدي محمد بلحجام المعروف بلقب "الكريمي"، عن 59 عامًا، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته في حادث سير بمنطقة شيشاوة نقل على أثرها إلى المستشفى.

وإثر إصابته بجروح خطيرة في الرأس في حادث سير وقع يوم الجمعة، حينما كان الفنان محمد بلحجام راكبًا على دراجة نارية، حيث صدمته سيارة من نوع "بيك أب"، ونقل إلى مستشفى ابن طفيل في مدينة مراكش وهو في حالة حرجة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، على رحيل الفنان الكوميدي محمد بلحجام المعروف بلقب "الكريمي"، حيث غرد الكثيرون على منصات السوشيال ميديا مستذكرين كيف أدخل البهجة على قلوب كثيرين طيلة السنوات الماضية.

ولم يتمتع الفنان الكوميدي محمد بلحجام بحظا وفيرا ونصيبا كبيرا من الأعمال التلفزيونية، إلا أن كان لديه شعبية كبيرة في المغرب، حيث يتمتع بحس فكاهي كبيرا استطاع من خلاله إمتاع الشعب المغربي وغيره في الوطن العربي.

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وحرص الفنان الكوميدي محمد بلحجام على السخرية، من خلال التطرق إلى مختلف قضايا المجتمع، كما أنه يقترب بشكل فكاهي، من مواضيع ذات حساسية عالية، لكن الناس يتقبلون ما يصدر عنه بصدر رحب، وهنا تكمن فذاذة الكريمي، بحسب محبيه.

وهناك الكثير من مقاطع الفيديو للفنان الكوميدي محمد بلحجام على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، إلا أن جودة التصوير ليست جيدة بشكل كبير، نظرا إلى ظروف تصويرها والمعدات البسيطة التي تستخدم في ذلك.