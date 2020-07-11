شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تصوير فيلم "30 مارس" لدينا الشربينى يومين بسبب وفاة المنتجة مى مسحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام القائمون على فيلم "30 مارس" بطولة خالد الصاوى ودينا الشربينى، بتأجيل التصوير لمدة 48 ساعة، وذلك بسبب وفاة منتجة العمل مى مسحال، والتى وفاتها المنية أمس بسبب تأثرها بجلطة ، ودفن الجثمان بمقابر العائلة فى مدينة 6 أكتوبر، وكان فريق العمل بقيادة المخرج أحمد خالد موسى، قد صوروا عدة مشاهد من الفيلم، بداية من يوم 6 يوليو الماضى، حيث جمعت المشاهد الأولى دينا الشربينى، ومحمد جمعة، وأحمد الفيشاوى، ومحمد على رزق، وأخرون، داخل لوكيشن إحدى العمارات فى منطقة مصر الجديدة.

فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة‎.‎

يشار إلى أن دينا الشربينى قدمت رمضان الماضى مسلسل "لعبة ‏النسيان"، مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وكتب له السيناريو ‏والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى ‏المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش ‏حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها ‏وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى‎.‎