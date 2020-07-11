شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال تضامنا مع السولية: فى ناس الكيبورد مقوى قلبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان رامى جمال، عن تضامنه مع عمرو السولية، لاعب الوسط بالنادى الأهلى، بعد التعليقات المسيئة والتنمر ضد ابنته صاحبة الـ3 سنوات، قائلاً: "فى ناس الكيبورد مقوى قلبها.. ولما يتجاب هتشوف قطة".

وقال رامى، فى حديثه للسولية: "بص حبيبى.. أنا شايف إنك تحبس اللى كتبوا كده، ده أبسط حقوقك ويبقى درس مهم للى أهله معرفوش يربوه يربيه القانون، لأن فى ناس الكيبورد مقوى قلبها، ولما هيتجاب هتشوف قطة.. اسألنى أنا، وأنا هقولك تروح فين ينجزك".

ورد لاعب النادى الأهلي عمرو السولية على تعليقات عدد من متابعيه بموقع إنستجرام ووالتى زعموا أن ملابس ابنته ليلى التى تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف غير محترمة، موضحًا أنه سيتقدم ببلاغات ضدهم. وكتب عمرو السولية، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "ليلى بنتي عندها ٣ سنين و نص (لسه قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة!! أيه اللي يخلى (بني آدم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلاً خنزير؟! ايه المرض ده". وأضاف السولية، "دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم، أتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش ولبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى وهما شايفين اللي بيحصل". Advertisements وتابع: "قررت أتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دى عشان اللي زى دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت أحمى بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده". وكان شارك عمرو السولية لاعب خط وسط فريق الأهلى، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورًا جديدة برفقة ابنته ليلى معلقه عليها: "كل شيء بالنسبالى". ونشر عمرو السولية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورًا جديدة برفقة ابنته ليلى من جلسة تصويرية، لاقت تفاعلاً كبيرًا من المتابعين على المنصة الاجتماعية.

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