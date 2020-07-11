فقدت ابنتها الوحيدة منذ أشهر وانفصلت عن فنان مشهور لخيانته.. معلومات عن ناهد جبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل اليوم 11 يوليو، عيد ميلاد الفنانة المعتزلة ناهد جبر، وهي خريجة المعهد العالي للسينما قسم إخراج، وشقيقة الفنانة منى جبر.

الخليج 365 يعرض لكم معلومات عن ناهد جبر في عيد ميلادها:

1- اسمها ناهد عبد الفتاح جبر.

2- اكتشفها المخرج حلمي حليم في بداية الستينيات.

3- عملت ناهد جبر كمخرج مساعد في فيلم "دنيا" عام 1974.

4- تزوجت ناهد جبر، مرتين، الأولى من عصام بهيج لاعب ومدرب كرة القدم السابق بنادي الزمالك، ثم انفصلت عنه، وتزوجت لفترة من الممثل سناء شافع، إلا أنهما انفصلا بسبب الخيانة.

5- ناهد جبر لديها ابنة من زوجها عصام بهيج تدعى "مايسة".

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6- في 23 مارس 2020، أعلن زوج مايسة ابنة الفنانة ناهد جبر خبر وفاة زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلًا :" "إنا لله وإنا إليه راجعون"، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي المرحومة مايسة عصام بهيج".

7- شاركت الفنانة ناهد جبر في العديد من الأعمال التلفزيونية، منها "سيداتي آنساتي، غصن الزيتون، زهرة البنفسج، اللص الظريف، أبرياء في قفص الاتهام، قدمت دور نبيلة زهران في مسلسل "المال والبانون" عام 1995 الجزء الثاني، وغيرها.

8- من أشهر أدوارها المسرحية، دور "مديحة" في مسرحية شاهد ما شفش حاجة، وأيضًا شاركت في مسرحية "من يضحك اخيرا"، وقامت بدور "السكرتيرة" في مسرحية "هالة حبيبتي"، وغيرها.

9- قدمت الفنانة ناهد جبر، عددًا من الأعمال السينمائية المميزة، منها "بنت بديعة"، "الكلمة الأخيرة"، "أيام العمر معدودة"، "الإنس والجن"، "المنسي"، "موعد مع القمر"، وآخرها "وحياة قلبي وأفراحه" عام 2000.

10- تحدث الفنان سناء شافع، عن سبب انفصاله عن الفنانة ناهد جبر، وقال خلال لقائه في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، :"ناهد فيها كل شئ جيد، إنسانة جيدة، سلوك جيد، مخ كبير، سبب انفصالي عنها أنها ما بتحبش الخيانة، "عيني فارغة" على حسب تعبيره.

11- اعتزلت الفنانة ناهد جبر التمثيل في بداية الألفينيات وقررت ارتداء الحجاب والتفرغ لأسرتها.