رانيا ياسين: "مش معنى أنك ابن نجم أن الطريق مليء بالورود وبعاني عشان استرد مكانتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدثت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن نشأتها والصعوبات التي تواجهها خلال عملها بالوسط الفني، على الرغم من كونها ابنة اثنين من كبار النجوم.

وفي رسالة مطولة، كتبت "رانيا"، عبر حسابها بـ"انستجرام"، قائلة: "أنا رانيا محمود ياسين متزوجة من الفنان محمد رياض وأخي الكاتب والفنان عمرو محمود ياسين: نشأت وترعرعت في بيت فني من طراز رفيع أب أكبر نجم في مصر وفتى الشاشة الأول وأم فنانة كبيرة ومهمة ولكن وقتها واهتمامها الأهم هو أولادها ربنا يخلي ويبارك في أبويا الفنان والنجم الكبير والأب العظيم محمود ياسين، والنجمة والأم العظيمة شهيرة".

تابعت: "اتعلمت في هذا البيت أن المهنة دي اجتهاد والتزام وصبر ومعاناة علشان توصل وإن احترامك لجمهورك من احترامك لنفسك، اتعلمت حب للمهنة دي بكل معاني الكلمة مهما كانت الصعاب لازم أخلص لشغلي وأديله من وقتي وصحتي وتركيزي وأعرف إني بقدم رسالة وبقدم شئ يسعد الناس، يعني بلعب دور علشان ألعب علي مشاعر الناس وأخاطب عقولهم يا إما أنجح انهم بصدقوني يأما يقولوا مكنتش موفقة وساعتها ده اصعب احساس".

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أضافت رانيا: "ولما تنجح تبقي أحلى فرحة في الدنيا إنك أسعدت الناس وبعدها تدخل دوامة يا ترى أعمل إيه تاني يعجب الناس، كل القيم دي عشت بيها واتربيت عليها اترسخت جوايا بالرغم من كل زمن العبث اللي إحنا بقينا فيه اللي إني ما زلت لا استطيع أن أكون غير الفنانة الملتزمة لا أعرف أضرب أوردر ولا لما قسط الفلوس يتأخر أهدد إني مش نازلة ولا أعرف أعمل أي حاجة علشان أكون متواجدة وأهو شغل وخلاص".

استطردت: "كل ما ابتعد شوية علشان ظروف بيتي وأولادي ارجع أعاني علشان استرد مكانتي.. هذه المهنة مش زي ما الناس شايفاها بريق وأضواء وفاكرين إننا كلنا بناخد فلوس فظيعة، مهنة صعبة عايزة صبر وجلد وصراع واجتهاد علشان تحقق اللي نفسك فيه مش معني إنك ابن النجوم إن الطريق ملئ بالورود لأ هو ملئ بالورود الجميلة اللي مليانة بالأشواك".



وشاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، وفاء صادق، ومن إخراج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر‎.‎