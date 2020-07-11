بعد التنمر على ابنته.. رامي جمال للسولية: "لازم تحبسهم وده أبسط حقوقك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قدم الفنان رامي جمال الدعم للاعب عمرو السولية، بعد التنمر على ابنته 3 سنوات، والتعليقات المسيئة التي تلقاها من البعض عقب نشره صورة تجمعهما.

وقال "جمال"، عبر "تويتر": "بص حبيبى.. أنا شايف إنك تحبس اللي كتبوا كده، ده أبسط حقوقك ويبقى درس مهم للى أهله معرفوش يربوه يربيه القانون، لأن فيه ناس الكيبورد مقوي قلبها، ولما هيتجاب هتشوفه قطة.. اسألنى أنا، وأنا هقولك تروح فين ينجزك".

وتعرضت ابنة لاعب الأهلي عمرو السولية، للتنمر عبر السوشيال ميديا، عقب نشر والدها صورة تجمعهما، وهو ما أثار غضب "السولية"، الذي قرر تقديم بلاغات في كل شخص أساء له ولابنته، وكتب عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي:

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"ليلى بنتي عندها ٣ سنين ونص (لسه قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة.. إيه اللي يخلى (بني آدم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة، ويركز غير إنه فعلاً خنزير.. إيه المرض ده"؟!

وأضاف السولية "دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم، أتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش ولبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى وهما شايفين اللي بيحصل".

وتابع: "قررت أتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دى عشان اللي زى دول مينفعش يكبروا وسطنا.. قررت أحمى بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده".