إجراء تعديلات كاملة على المسرح.. تعرف على موعد انطلاق الموسم الثاني لـ"مسرح شو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر

اختتم، أمس، العرض المسرحي "علامة استفهام"، عروض الموسم الأول لمسرح شو، بعد عرضه لثلاثة أيام متتالية على مسرح الهوسابير.

والتزمت إدارة المسرح بالإجرءات الاحترازية تجنبا لجائحة فيروس كورونا، حيث كان الجمهور بالمسرح لا يزيد على 20٪.

وعقد مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة، وتم خلاله الكشف عن فكرة الموسم الثاني والتي ستغير من شكل المسرح تماما من حيث الكتابة والإخراج والشكل العام.

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وصرح كريم الكسار المدير الفني ومؤسس المشروع، بأن الموسم الثاني لمسرح شو والذي يحمل عنوان "طلعناك ع المسرح" لن يكون تقليدي، بل سنغير تصميم المسرح.

وتابع أن الموسم الثاني والذي يحمل عنوان "طلعناك ع المسرح" سيكون عبارة عن ست كوم متصل منفصل يتم عرضه على خشبة المسرح بشكله الجديد والذي سيتم تقسيمه إلى غرف تحتية وعلوية والتي ستصل إلى اثنا عشرة غرفة يتم صناعتها من الزجاج الشفاف والمتين لمشاهدة البث المباشر للمسرح الحديث بعد التطور.

وأوضح أن الموسم الثاني من المقرر عرضه مع بداية يناير 2021، ومن المقرر عرضه على التليفزيون في الموسم الرمضاني 2021، حيث أن عدد حلقات الموسم 31 حلقة والمدة الزمنية لكل حلقة ساعة واحدة.

وأضاف أن الموسم الثاني سيشارك فيه مجموعة من النجوم الكبار في كل حلقة نجم مختلف مع مجموعة مسرح شو.